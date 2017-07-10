«أمين غرفة مكة»: الاقتصاد السعودي مقدم على نهضة تنموية غير مسبوقة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

استهلت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أول أيام نشاطها عقب عطلة عيد الفطر المبارك بحفل معايدة، نظمته الأمانة العامة اليوم (الأحد) بمقرها الرئيس على طريق مكة –جدة السريع، بحضور إبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام الغرفة ومدراء ورؤساء القطاعات والاقسام وموظفي الغرفة ومديري أفرع الوزارات والإدارات الحكومية التي لها مكاتب بمباني الغرفة.

اللقاء الذي يندرج ضمن باقة المناسبات الاجتماعية واللقاءات المتواصلة، دعا فيه الحضور الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على أمتنا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وتبادلوا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وأكد أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الدولة – رعاها الله – تسير على منهج قويم في التماسك والتلاحم والعمل على كل ما فيه أمن واستقرار بلادنا الغالية، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي مقدم على نهضة تنموية غير مسبوقة يؤكدها اختيار القيادات الشابة التي تدعم خطة التحول 2020 والرؤية السعودية 2030

رفع البرديسي باسمه واسم كافة منسوبي غرفة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيين سموه ولياً للعهد، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، داعيا الله عزوجل أن يزيده توفيقاً لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وأن يمده بسداد الرأي، وحكمة القرار، كما دعا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

وخاطب برديسي الحضور بكلمات تحفيزية داعياً موظفي الغرفة لتحقيق أعلى درجات الإنتاجية وتسريع وتيرة العمل، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، واكتشاف القدرات الكامنة بداخلهم للإبداع والتفوق، والتعامل بأريحية كاملة مع المنتسبين والجمهور المتعامل مع الغرفة.

وأشار إلى أن بادرة المعايدة السنوية تهدف إلى تعزيز الأواصر بين منسوبي بيت التاجر المكي، وإزالة فوارق العمل وتجسيد روح المحبة والتآلف بين مختلف الموظفين بكافة فئاتهم، منوهاً بجهود الجهاز التنفيذي وكافة العاملين على تحقيق الإنجازات والرقي بسير الأداء، آملاً في استمرار العطاء حتى تتحقق أهداف الغرفة في خدمة قطاع المال والاعمال والمجتمع المكي والاقتصاد السعودي.

وقال برديسي: ” نبتهل إلى الله عز وجل أن يمن على المملكة قيادة وشعباً بالخير والبركات والعزة وعلى الأمة الإسلامية بالسلام والأمن، ونثمن عالياً الدور البطولي لرجال الأمن والقوات المسلحة المرابطة على حدود المملكة في الوقوف ضد محاولات زعزعة أمن هذه البلاد المباركة، من قبل الفاسدين والجماعات الإرهابية وسائلين الله عز وجل أن يمن على المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بالخير والبركات والعزة وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالسلام والامان ” .

وبيّن أن غرفة مكة المكرمة تقف على عتبات مرحلة جديدة بعدما احتفلت أخيراً بالذكرى الـ 70 على إنشائها، وقد حققت طوال مسيرتها نقلة كبيرة في سبيل رعاية مصالح أعضائها، واهتمامها بتطوير خدماتها لمنتسبيها من رجال وسيدات الأعمال، ومبادراتها في خدمة الاقتصاد والمجتمع في المكي بشكل خاص والسعودي عموماً .