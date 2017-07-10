 سقوط خمسة قتلى لبنانيين بينهم طفل في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

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سقوط خمسة قتلى لبنانيين بينهم طفل في سوريا

سقوط خمسة قتلى لبنانيين بينهم طفل في سوريا
دمشق(صدى):

أعلنت مواقع إلكترونية تابعة للميليشيات اللبنانية، قتل خمسة شبان في معارك في سوريا، البارز منهم طفل صغير بعمر السادسة عشرة يدعى مهدي حسان أبو حمدان .

وعرضت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مع تسجيل صوتي للطفل اللبناني، فيما ظهر والد مهدي وهو عضو في حزب الله أيضا في فيديو خلال دفن ابنه.

يذكر أن تجنيد الأطفال في الحروب قد برز بشكل كبير في الحرب السورية، سواء من تنظيم داعش او من ميليشيات حزب الله.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 يوم

الى جهنم وبئس المصير

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