خطة سريعة للتخفيف من انتشار «الكوليرا» في عدن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، أن وزارته بصدد تنفيذ خطة استجابة سريعة ‏لمواجهة وباء الكوليرا في مديريات محافظة عدن.‏

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء التخطيطي الذي عُقد اليوم في عدن لمناقشة التدخلات في ‏مجال المياه والاصحاح البيئي للحد من سريان فاشية الاسهالات المائية الحادة في المناطقة ‏الساخنة في مدن وبلدات المحافظة.‏

وقال الوزير باعوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الخطة من شأنها أن ‏تساهم في التخفيف التدريجي من انتشار الوباء في مختلف المناطق المستهدفة في المحافظة.‏

من جهته، أوضح وزير الادارة المحلية في الحكومة اليمنية، عبدالرقيب فتح، في ذات الفعالية ‏أن الحكومة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ مشاريع في عدن متعلقة بمواجهة الكوليرا .