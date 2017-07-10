أمريكا: مسلحان يقتلان امرأة ويصيبان 8 أشخاص بولاية أوهايو - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية اليوم الأحد، أن مسلحين قتلا امرأة وأصابا ثمانية أشخاص بينهم أطفال وامرأة حامل فقدت جنينها في الواقعة.

وذكرت صحيفة ” سينسيناتي إنكوايرر ” ، أن المسلحين اللذين لم تحدد هويتهما اقتحما منزلاً في منطقة كوليرين خارج سينسيناتي مساء أمس السبت، بعد فترة وجيزة من إعلان امرأة حامل أنها سترزق قريبا بصبي. وقالت الصحيفة نقلاً عن الشرطة المحلية إن المرأة أصيبت برصاصة في الفخذ وإنها تتلقى العلاج.

وأضافت الصحيفة، أن امرأة أخرى في الحفل قتلت وأصيب ثمانية أشخاص أحدهم بإصابات خطيرة، ولم يتم إعلان أسماء الضحايا.

وقال شهود للشرطة، ” إنهم رأوا مسلحين يركضان للخارج قبل أن يستقلا سيارة بعيداً عن موقع الحادث ” .ولم تستجب شرطة كوليرين بعد لطلبات بالحصول على مزيد من المعلومات.