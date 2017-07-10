أردني يهرب من شريكة حياته قبل ساعات من الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

أردني يهرب من شريكة حياته قبل ساعات من الزفاف
لجأ شاب أردني ،الى الهرب قبيل ساعات من إقامة حفل زفافه، لعدم رغبته بالزواج و سافر للخارج بلا عودة.
وتعود التفاصيل بحسب تقارير اعلامية أردنية الى مخاوف أهل العريس الذي أخذ حقيبة ملابسه قبل ساعات من حفل زفافه؛ بحجة تسليمها للفندق الذي سيقام به الحفل .
وبادر أهل العريس بالبحث عنه في المستشفيات والمراكز الأمنية، ليقرروا بعدها إلغاء الحفل بانتظار الكشف عن مصير “ العريس المفقود ” .
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم
الله ياخذهه هالذكرررر ..
ذا مو رججججااال ..
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم
حٍِلُۆ الُعٍمرٍ إلُلُيَ يَمُرٍ ۆانت معٍَايَ ، حٍلُۆ عٍُمرٍيَ ۆانت گلُ تفَاصيَلُہ😴💜🎈..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 1 يوم
ليش طيب وش السبب 😆
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم
مافيهه سبب ي دنو ..
ذكررر مو قادر ع المسؤؤلييةة
وذكر اوهمها بالحب ؤيؤم جت حزة الصدق هرررررب 💔💔
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 1 يوم
لايكون طاح في البئر من الفرحة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 1 يوم
💔😣
غرام[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 1 يوم
زين انه هرب منها قبل تتمرمط بالحياه معه
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 1 يوم
اذا كان فعلا هارب فهوجبان وليس اهلا لزواج
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 1 يوم
قلة مرجلة وزين الله فك بنت الناس منه هذا ماهو رجال
الروقي[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 يوم
والمشكلة رايحين يدورونه بعد ابك افهموا خلاص هذا خنيث وطربيل اصلا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم
مو كفو ولا فيه ذره رجوله ان كان صاحي تجاه فعلته😣لكن ماندري وش ضروفه الله العالم وعساها خيره للعروس
طيف المطر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 يوم
زمان كانوا يجبرون المراة على الزواج وتتمنى ان تهرب واليوم الرجل هو الذي يهرب من الزواج سبحان الله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 1 يوم
يمكن مجبور على العروس فقرر الهرب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 1 يوم
مافيه دخان من غير نار
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 1 يوم
لو علمهم برفضه للزواج قبل العرس ..
وش مصير العروس احينه ..؟!
ابو جهاد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 يوم
لاتخوضو في اعراض الناس
لاندري عن السبب
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 1 يوم
هذا باين عليه عنده عقدة الخوف من شي اسمه–شسمه—
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم
رجججال وتجيه هالعقدهه !!
ماظنتي ي رععدد دور غيرهاا 😂😂😂😂😂💔💔
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 1 يوم
ذكيه اسوووومه ماشاء الله عليها -عقبالك ومايهرب منك ويقعد مرابط عندك اربع وعشرين ساعه ويوري -شسمه –الويل–
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 24 ساعة
😠😡😠😡
ؤش هالكلمات الاخيرةة من سطركك !!! 😒😒😒
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 24 ساعة
يوري شسمه الويل معناها –مايفارق السرير- عيب اكمل الباقي-
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 24 ساعة
اعرف اعرف انك جبت العيد ولا يبي يقول الباقي بعد
👊👊👊👊👊👊👊🖕
عصبت بي 😠
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 23 ساعة
ان شاء الله كل ايامك اعياد ووتعيدون كل يوم اكثر من مره
كان زمان[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 23 ساعة
فية سبب ..
وبكره يبان …
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 22 ساعة
يمكن خاف تغتصبه😂😂😂
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 19 ساعة
كسر قلب البنت حسبي عليه
طيب منت قد الزواج لاتخطب