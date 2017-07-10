 أردني يهرب من شريكة حياته قبل ساعات من الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

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أردني يهرب من شريكة حياته قبل ساعات من الزفاف

أردني يهرب من شريكة حياته قبل ساعات من الزفاف
نورة الشهري(صدى):

لجأ شاب أردني ،الى الهرب قبيل ساعات من إقامة حفل زفافه، لعدم رغبته بالزواج و سافر للخارج بلا عودة.

وتعود التفاصيل بحسب تقارير اعلامية أردنية الى مخاوف أهل العريس الذي أخذ حقيبة ملابسه قبل ساعات من حفل زفافه؛ بحجة تسليمها للفندق الذي سيقام به الحفل .

وبادر أهل العريس بالبحث عنه في المستشفيات والمراكز الأمنية، ليقرروا بعدها إلغاء الحفل بانتظار الكشف عن مصير “ العريس المفقود ” .


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26 تعليق

[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم

حٍِلُۆ الُعٍمرٍ إلُلُيَ يَمُرٍ ۆانت معٍَايَ ، حٍلُۆ عٍُمرٍيَ ۆانت گلُ تفَاصيَلُہ😴💜🎈..

[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم

مافيهه سبب ي دنو ..
ذكررر مو قادر ع المسؤؤلييةة
وذكر اوهمها بالحب ؤيؤم جت حزة الصدق هرررررب 💔💔

[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 1 يوم

لايكون طاح في البئر من الفرحة

[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 1 يوم

زين انه هرب منها قبل تتمرمط بالحياه معه

[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 1 يوم

اذا كان فعلا هارب فهوجبان وليس اهلا لزواج

[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 1 يوم

قلة مرجلة وزين الله فك بنت الناس منه هذا ماهو رجال

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 يوم

والمشكلة رايحين يدورونه بعد ابك افهموا خلاص هذا خنيث وطربيل اصلا

[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم

مو كفو ولا فيه ذره رجوله ان كان صاحي تجاه فعلته😣لكن ماندري وش ضروفه الله العالم وعساها خيره للعروس

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 يوم

زمان كانوا يجبرون المراة على الزواج وتتمنى ان تهرب واليوم الرجل هو الذي يهرب من الزواج سبحان الله

[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 1 يوم

يمكن مجبور على العروس فقرر الهرب

[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 1 يوم

لو علمهم برفضه للزواج قبل العرس ..
وش مصير العروس احينه ..؟!

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 يوم

لاتخوضو في اعراض الناس
لاندري عن السبب

[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 1 يوم

هذا باين عليه عنده عقدة الخوف من شي اسمه–شسمه—

[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم

رجججال وتجيه هالعقدهه !!
ماظنتي ي رععدد دور غيرهاا 😂😂😂😂😂💔💔

[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 1 يوم

ذكيه اسوووومه ماشاء الله عليها -عقبالك ومايهرب منك ويقعد مرابط عندك اربع وعشرين ساعه ويوري -شسمه –الويل–

[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 24 ساعة

يوري شسمه الويل معناها –مايفارق السرير- عيب اكمل الباقي-

[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 24 ساعة

اعرف اعرف انك جبت العيد ولا يبي يقول الباقي بعد
👊👊👊👊👊👊👊🖕
عصبت بي 😠

[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 23 ساعة

ان شاء الله كل ايامك اعياد ووتعيدون كل يوم اكثر من مره

[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 23 ساعة

فية سبب ..
وبكره يبان …

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 19 ساعة

كسر قلب البنت حسبي عليه
طيب منت قد الزواج لاتخطب

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