أردني يهرب من شريكة حياته قبل ساعات من الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لجأ شاب أردني ،الى الهرب قبيل ساعات من إقامة حفل زفافه، لعدم رغبته بالزواج و سافر للخارج بلا عودة.

وتعود التفاصيل بحسب تقارير اعلامية أردنية الى مخاوف أهل العريس الذي أخذ حقيبة ملابسه قبل ساعات من حفل زفافه؛ بحجة تسليمها للفندق الذي سيقام به الحفل .

وبادر أهل العريس بالبحث عنه في المستشفيات والمراكز الأمنية، ليقرروا بعدها إلغاء الحفل بانتظار الكشف عن مصير “ العريس المفقود ” .