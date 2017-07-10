بالفيديو.. خادم الحرمين يعزي والد الشهيد التركي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- اتصالين هاتفيين، بوالد وكيل رقيب عادل بن فالح بن عايد العتيبي وبوالد العريف عبدالله تريكي التركي، اللذيّن استشهدا إثر تعرض دوريتي أمن أثناء تنفيذ مههامها لحفظ الأمن بالقطيف.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تلقي والد الشهيد التركي تعازي خادم الحرمين الشريفين عبر مكالمة صوتية ، سائلاً الله أن يسكنهما فسيح جناته وأن يتقبلهما مع الشهداء ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وقد أعربت أسرتا الشهيدين عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم.