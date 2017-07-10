كبار العلماء: العنف الأسري ينافي تعاليم الإسلام - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذرت هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، من العنف الأسري والسلوك العدواني.

وشددت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، أن العنف الأسري يتنافى مع تعاليم الإسلام.