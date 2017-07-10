كبار العلماء: العنف الأسري ينافي تعاليم الإسلام - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 1 يوم 1٬105 1 الاخبار المحلية كبار العلماء: العنف الأسري ينافي تعاليم الإسلام طلال الغامدي(صدى): حذرت هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، من العنف الأسري والسلوك العدواني. وشددت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، أن العنف الأسري يتنافى مع تعاليم الإسلام. الوسوم:الأسري, الإسلام, العنف, كبار العلماء
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 1 يوم
العنف الأسري اغلبة من الفقر والديون الواحد لو حالته المادية زينه عاش بسعادة نحن لنا الظاهر ولا ندرس الأسباب اكثر الطلاقات الأغلبية بسب الفقر٠
الى الله المشتكي نعم المولى والنصير ٠