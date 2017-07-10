تغييرات طارئة على جدول مباريات الأهلي الودية في النمسا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكدت إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي، وجود تغييرات طارئة على جدول المباريات الودية التي سيجريها الفريق الكروي الأول خلال معسكره الإعدادي الحالي في النمسا.

وأوضح باسم أبوداوود، المشرف العام على الفريق، أن هناك ثلاث مواجهات ودية أخرى أضيفت لبرنامج الفريق بالتشاور مع الجهاز الفني ليصل عددها إلى سبع مباريات.

وستكون مباريات الأهلي أمام ستانيتش النمساوي في الثالث عشر من شهر يوليو الجاري وبودافوكي المجري في الرابع عشر.

ويختتم الأهلي مبارياته الودية أمام كونيا سبور التركي في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.