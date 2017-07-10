5 حلول لمواجهة غبار العواصف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

إقترح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني اليوم (الأحد)، عدد من الحلول لتخفيف أضرار الغبار الذي ينتشر هذه الأيام في بعض مناطق المملكة.

وقال الحصيني أن من الحلول للحد من تأثير العواصف الرملية والترابية على بلادنا التوسع في اقامة أحزمة خضراء في الأماكن التي تشهد تفككًا في ‏التربة، مع تثبيت الكثبان الرملية المتحركة،‎تنمية المناطق الصحراوية زراعياً، فهي طريق وسبب تطاير الغبار ‏والرمال، مع تنمية وتنظيم المراعي، والتوسع في إقامة المحميات، وفتحها للرعي في ‏أوقات معينة من السنة، مع سن أنظمة صارمة ومحاسبة المتعدين عليها.

‎واقترح الحصيني أيضاً تأهيل القرى بتشجيع نزوح الإنسان من المدن إليها، أو ما تسمى بالهجرة العكسية و الإستعانة بالمختصين في ذلك.