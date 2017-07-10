جامعة الباحة تنظم حفل معايدة لمنسوبيها - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

نظمت جامعة الباحة، اليوم الأحد، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك ببهو المبنى الإداري بالمدينة الجامعية بالعقيق، وتم من خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

وقال معالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، في كلمة له بهذه المناسبة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الجامعة التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع بعد أن منّ الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك.

وثمن الدكتور كوشك في ختام كلمته دور رجال القوات العسكرية وما يسطرونه من بطولات وتضحيات في ميدان الشرف والبطولات على الحد الجنوبي ويقومون به من أعمال دفاعاً عن وطننا الغالي.