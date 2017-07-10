مدرب حراس الأهلي الجديد يصل إلى معسكر الفريق بالنمسا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

باشر الأورغوياني فرناندو بيريز مدرب الحراس الجديد للفريق الكروي الأول في النادي الأهلي، مهام عمله فور وصوله إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم القادم والمقام في النمسا.

وأشرف على تدريبات الحراس في فترة التدريب المسائية، وكان الأورجوياني فرناندو بيريز يعمل في نادي الشباب السعودي ولكنه لم يصل معهم الى اتفاق فقام الاهلي بتوقيع عقد معه بديلا عن الكابتن مسعود الذي خدم الاهلي سنوات طويلة جدًا كمدرب للحراس في اكثر من فئة.

وتأتي هذه الصفقة من قبل ادارة النادي الاهلي بعد التعاقد ايضًا مع حارس الشباب محمد العويس والذي سبب ضجة كبيرة واصدر على إثرها نادي الشباب بيانات لا تعد ولا تحصى تستنكر فيها توقيع الاهلي للعويس وتتهم فيها الحارس الشاب، وسبق ان اشرف فرناندو بيريز على العويس في نادي الشباب وسيعمل معه في النادي الاهلي ايضًا.