مجلة أمريكية: أمير قطر تحت حماية قوات إيرانية خاصة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت مجلة ” نيوزويك ” الأمريكية، عن تولي قوات إيرانية خاصة حماية أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، بعد الأزمة بين الدوحة وبعض الدول الخليجية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن المجلة الأمريكية، أن هناك معلومات لم يتم التأكد منها حول إرسال قوات إيرانية خاصة إلى الدوحة لحماية أمير قطر بعد الأزمة الخليجية الحالية، وذلك خوفاً من تعرضه للاغتيال.

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي، بسبب دعم الدوحة وتمويلها للإرهاب.