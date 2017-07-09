غدا.. بدء قبول الطلاب المستجدين بالمعهد العالي للصناعات المطاطية في ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المعهد العالي للصناعات المطاطية بينبع عن بدء القبول للطلاب المستجدين في برنامج تقنية الصناعات المطاطية للعام الهجري 1438-1439 غداً الاثنين، ولمدة أسبوع لخريجي الثانوية العامة ليصبحوا فنيين للعمل في الصناعة في فترة سنتين أو أربع فصول دراسية وللشروط وآلية القبول الدخول على الرابط التالي www.hiei.edu.sa .

ويتميز البرنامج أن الساعات العملية أكثر من الساعات النظرية والدراسة باللغة الإنجليزية وتم تصميم البرنامج التدريبي في المعهد لإعداد المتدربين بالمؤهلات التالية السلوك المهني والاحترافي وذلك من خلال أنشطة مختلفة والقدرة على استخدام اللغة الإنجليزية وبناء المهارات والمعارف المتعلقة بمجال الصناعات المطاطية وصناعة المنتجات المطاطية.

وتم تصميم برنامج مكثف للغة الإنجليزية مواز لإعداد الفنيين للعمل في الصناعة والحصول على درجة متقدمة في اختبارات بمعايير دولية وبنهاية البرنامج يحصل الطالب على شهادة دبلوم في تقنية الصناعات المطاطية مع إمكانية إكمال الدراسة بعد التخرج بشرط استيفاء المتطلبات في تخصص التقنية الكيميائية.