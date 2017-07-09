العبادي يهنئ القوات العراقية " بتحقيق النصر " في الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى مدينة الموصل، اليوم الأحد، وهنأ القوات المسلحة ” بتحقيق النصر ” على تنظيم ” داعش ” ،وذلك بعد ما يقرب من تسعة أشهر من حرب شوارع ضروس مما يضع حدا لحكم المتشددين للمدينة.

وتمثل هزيمة ” داعش ” في الموصل بعد ثلاث سنوات من الاستيلاء عليها ضربة كبرى للتنظيم المتشدد الذي يخسر أيضا أراضي في قاعدة عملياته في مدينة الرقة السورية التي خطط منها لهجمات عالمية.

وجاء في بيان لمكتب العبادي ” القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يصل مدينة الموصل المحررة ويبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير ” .