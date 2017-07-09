وليد الفراج مع مشجع تونسي: من الفريق السعودي الاكثر مشاهدة بتونس - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 11
يوليو
ما فيها كلام
خلاص انا اعتزلت تشجيع نادي النصر
لانه بصراحه فريق ضعيف جدا
*مالها إلا هلالها 🤣😂 الهلال الملكي السعودي🕺🕺🕺وما يبيلها كلام مع كامل إحترامي للأندية السعودية كافة… الواقع يفرض نفسه*
شعبية جماهيرية طاغية داخليآ وخارجيآ نادي يملك أعضاء شرف محبين وعاشقين الأزرق والأبيض نادي صاحب أعلى بطولات محلية وزعيم لقارة أسيا…ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه
هههههههه
واضح ان فيه اتفاق مع الفراج
لو ان المشجع التونسي قال الهلال وسكت كان مشيناها
لكن الفضيحه والاتفاق باين الهلال الملكي
عيب يافراج ترا الناس واعيه وتفهم
بطل حركات الصبيان
اتفاق وبقوه يالفراج قريب ان شاء الله يجيك حل من القياده عشان تترك التعصب بين جماهير الانديه
الملكي معروف منه
الأهلي وبس والهلال على راسي بس معروف منذو زمن بعيد الأهلي الملكي
لقاء سخيف من وليد الهراج.
مافيه غرابة الهلال صاحب البطولات الأعلى لكن التعصب يعمي العيون
الملكي الهلال فقط لاغير
هههههههههههه مسكين وليد الطبله اجل تونسي ويتفرج بس شويه وفجاه يقول الهلال الملكي ههههههههه
سنفور ماله حل قالب الطاقيه ويفكر نفسه ذكي طبعا هذا المقطع لجمهور الهلال بس لان محد يصدقه غيرهم ههههههه
على قول المثل المحلي يضل محلي
العالمية صعبة قويه
على مين يا دقا ق الطبول
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صداوي[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 1 يوم
ما فيها كلام
For investment[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 1 يوم
خلاص انا اعتزلت تشجيع نادي النصر
لانه بصراحه فريق ضعيف جدا
ابو بدر الهلالي[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 1 يوم
*مالها إلا هلالها 🤣😂 الهلال الملكي السعودي🕺🕺🕺وما يبيلها كلام مع كامل إحترامي للأندية السعودية كافة… الواقع يفرض نفسه*
شعبية جماهيرية طاغية داخليآ وخارجيآ نادي يملك أعضاء شرف محبين وعاشقين الأزرق والأبيض نادي صاحب أعلى بطولات محلية وزعيم لقارة أسيا…ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه
ملكي اصلي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 يوم
هههههههه
واضح ان فيه اتفاق مع الفراج
لو ان المشجع التونسي قال الهلال وسكت كان مشيناها
لكن الفضيحه والاتفاق باين الهلال الملكي
عيب يافراج ترا الناس واعيه وتفهم
بطل حركات الصبيان
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 1 يوم
اتفاق وبقوه يالفراج قريب ان شاء الله يجيك حل من القياده عشان تترك التعصب بين جماهير الانديه
الملكي معروف منه
الأهلي وبس والهلال على راسي بس معروف منذو زمن بعيد الأهلي الملكي
شطرطون[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 يوم
لقاء سخيف من وليد الهراج.
متابع[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 1 يوم
مافيه غرابة الهلال صاحب البطولات الأعلى لكن التعصب يعمي العيون
all[ عدد التعليقات: 3270 ] نشر منذ 1 يوم
الملكي الهلال فقط لاغير
سعد[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 20 ساعة
هههههههههههه مسكين وليد الطبله اجل تونسي ويتفرج بس شويه وفجاه يقول الهلال الملكي ههههههههه
سنفور ماله حل قالب الطاقيه ويفكر نفسه ذكي طبعا هذا المقطع لجمهور الهلال بس لان محد يصدقه غيرهم ههههههه
على قول المثل المحلي يضل محلي
العالمية صعبة قويه
فيصل وبس[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 12 ساعة
على مين يا دقا ق الطبول