 النيابة العامة: لا يجوز تحليف المتهم أثناء الاستجواب - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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النيابة العامة: لا يجوز تحليف المتهم أثناء الاستجواب

النيابة العامة: لا يجوز تحليف المتهم أثناء الاستجواب
عادل الحربي(صدى):

نشرت النيابة العامة إحدى مواد نظام الإجراءات الجزائية، وهي المادة 102 والخاصة بحقوق المتهم فيما يتعلق بالاستجواب، وما قد يتعرض له من التحليف خلاله.

وقالت النيابة العامة إنه لا يجوز تحليف المتهم، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، كما أنه من حقه المكفول نظاما، أن يكون الاستجواب في حالٍ لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 1 يوم

وماذا عن حضور محامي المتهم اثناء الاستجواب؟ مهم جدا حتي لا يرتبك المتهم اثناء الاستجواب.
وماذا عن حق المتهم عدم اجابة الاسئلة وان لا يشهد علي نفسه؟

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