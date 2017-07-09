إدارة المجاهدين بمنطقة جازان تقيم حفل معايدة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أقام نائب مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان يحيى بن محمد دراج حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مدراء الادارات ومشرفي القطاعات ومساعديهم ورؤساء الفرق ومنسوبي الإدارة، تبادل الجميع التبريكات والتهاني بهذه المناسبة الكريمة وسط جو وطني مفعم بالحب والعزم على أداء المهام الأمنية المناطة، سائلاً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

وأكد ” دراج” على ضرورة تضافر الجهود والاخلاص والبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة الأخطار الداهمة بأمن الوطن الحبيب مثنيا على المتابعة الحثيثة والتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ومن سمو نائبه.

حفظ الله الوطن والقيادة من كل شر.