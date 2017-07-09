خطأ فادح لضيف التلفزيون القطري.. والمقرن: محتاج يبني ثقافته من كتب المرحلة الابتدائية - صحيفة صدى الالكترونية

خطأ فادح لضيف التلفزيون القطري.. والمقرن: محتاج يبني ثقافته من كتب المرحلة الابتدائية
سخرت الكاتبة السعودية سمر المقرن من خطأ فادح وقع فيه ضيف التلفزيون القطري،في مجمل حديثه عن مظاهرات زعم انها عفوية في عدة عواصم غربية تأييداً لتميم بن حمد.
وعدد الضيف عدة عواصم غربية قامت بها المظاهرات المؤيدة لتميم منها برلين العاصمة الألمانية،وباريس العاصمة الفرنسية،و اخطأ الضيف المثقف في عاصمة سويسرا حيث قال .. و في جنيف عاصمة سويسرا.
وعلقت المقرن على ضيف التلفزيون القطري قائلة : جنيف عاصمة سويسرا!! يا عيبااااااه يا تلفزيون قطر ضيفكم محتاج يبني ثقافته من كتب المرحلة الابتدائية، و أرفقت المقرن مقطع فيديو لضيف التلفزيون القطري.
يذكر أن برن هي عاصمة سويسرا الإدارية ورابع أكبر مدنها من حيث عدد السكان بعد زيورخ وجنيف وبازل.
جينيف عاصمة سويسرا!!
يا عيبااااااه يا #تلفزيون_قطر ضيفكم محتاج يبني ثقافته من كتب المرحلة الابتدائية 😉😆 pic.twitter.com/S1laIKawtK
— سمر_المقرن# (@s_almogren) July 9, 2017
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 1 يوم
احسنتي و ياريتة يتعلم قبل ما يتكلم
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
أنتِ ويش عرفك ي سمورة😊جنيف صارت عاصمة سويسرا – بس أنتِ آخر من يعلم راجعي معلوماتك😂😂
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
يآلبى مذيعنا محمدالذيابي الله يحلل غلطته عند غلطتك حبيبي غلط ف نطق أسم الديرة لكن أنت جبت المطمة حطيت ديرة بدال ديرة غيرت الجغرافيا😅😂😂
طيف المطر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 يوم
ياسمورة مسكت على الرجال غلط في كلمة وحدة مافي احد مايغلط حتى ولو في المعلومات الثقافية شوفي عيوبك واخطائك اللي ماسكينها عليك وتبرجك هذا هو العيب بعينه وعجبي !!!!!!
اعلام مستعلم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 ساعة
مثله مثل الله قال مدينة ( هامبورقر) كلهم مذيعين محسوبين على الاعلام …واعيبااااااه فيه مدينة اسمها هامبورقر؟ هذا محتاج يبني ثقافته من (المطعم) اللي جنبهم … اما المكياج اللي في وجهك ياسمورة فاتوقع انه يبغاله مكشطة حديد مثل اللي مع المليسين …والله اعلم واللي بيته من زجاج مايرمي الناس بحجر ياسموري .