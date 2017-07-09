خطأ فادح لضيف التلفزيون القطري.. والمقرن: محتاج يبني ثقافته من كتب المرحلة الابتدائية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

سخرت الكاتبة السعودية سمر المقرن من خطأ فادح وقع فيه ضيف التلفزيون القطري،في مجمل حديثه عن مظاهرات زعم انها عفوية في عدة عواصم غربية تأييداً لتميم بن حمد.

وعدد الضيف عدة عواصم غربية قامت بها المظاهرات المؤيدة لتميم منها برلين العاصمة الألمانية،وباريس العاصمة الفرنسية،و اخطأ الضيف المثقف في عاصمة سويسرا حيث قال .. و في جنيف عاصمة سويسرا.

وعلقت المقرن على ضيف التلفزيون القطري قائلة : جنيف عاصمة سويسرا!! يا عيبااااااه يا تلفزيون قطر ضيفكم محتاج يبني ثقافته من كتب المرحلة الابتدائية، و أرفقت المقرن مقطع فيديو لضيف التلفزيون القطري.

يذكر أن برن هي عاصمة سويسرا الإدارية ورابع أكبر مدنها من حيث عدد السكان بعد زيورخ وجنيف وبازل.