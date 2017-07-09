⁠⁠⁠⁠⁠إيقاف خدمات مرتكبي مخالفة التجاوز على طريق السودة طوال الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت إدارة مرور منطقة عسير أن إيقاف الخدمات ينتظر أي متهور أو أي شخص يرتكب مخالفة التجاوز غير النظامي على طريق السودة طوال فترة الصيف، وذلك ابتداء من صباح اليوم.

وقال مديرها العقيد عبدالله الحويزي في تصريح صحفي إن دوريات المرور العلنية المتمركزة على الطريق ستتولى الرصد، إضافة إلى دوريات المرور السري، التي تمسح الطريق، مبينا أن الشخص المخالف ستصله رسالة في وقت وجيز بعد رصد مخالفته، تفيده بإيقاف خدماته.

وأضاف أن هناك تنسيقا مع الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة عسير لتركيب لوحات إرشادية على الطريق وتشغيل أنظمة الرصد الآلي الذي بدأ صباح اليوم على الطريق المزدوج، بعد تركيب اللوحات فيه.

وأشار إلى وجود تنسيق كبير بين إدارته وأمانة منطقة عسير، نتجت عنه سفلتة بعض المواقع في السودة بالقرب من التلفريك، وتوسعة بعض المداخل، وإزالة بعض الأرصفة لتسهيل عملية دوران المركبات، عوضا عن توسيع الطريق المؤدي إلى مطل الطيران الشراعي، إذ كانت المركبات تقف على جنبات الطريق وتغلقه، والآن تم إضافة 5 أمتار على جانبي الطريق، لإتاحة مساحات للوقوف بشكل نظامي.