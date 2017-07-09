نائب أمير الجوف يوجه باستكمال طريق «اللقائط- هدبان» - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، اليوم الأحد، إدارة الطرق بالمنطقة بسرعة استكمال معالجة طريق «اللقائط – هدبان» حفاظاً على سلامة مرتاديه.

وشدد سموه على أهمية تزويد الطريق بوسائل السلامة من لوحات إرشادية وتحذيرية وتنظيمية وغيرها خلال الأسبوعين القادمين، مشيرًا إلى أنه سيقف على الموقع للتأكد من تنفيذ هذه الأعمال.

وجاء توجيه سموه خلال وقوفه ميدانيا اليوم على الطريق الذي يبلغ طوله 11 كيلومترا، حيث ناقش مع مدير الطرق بالمنطقة المهندس فالح بن عبدالله الشمري الملاحظات الواردة على الطريق.