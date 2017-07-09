تقصي الحقائق تنفي وجود سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكدت لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للبت في صحة ما أثير حول وجود سجون ومعتقلات سرية بمحافظة حضرموت تديرها الإمارات، عدم صحة ما أثير، مبرئة بذلك الإمارات، بحسب ما أعلن القيادي بالحراك الجنوبي في اليمن، أنور التميمي.

وأشار التميمي، في تصريح صحفي الأحد إلى أن عمل اللجنة شمل زيارات مفاجئة لعدد من المواقع العسكريّة التي قالت بعض المنظمات إن بها سجون سريّة.

وكانت الخارجية الإماراتية نفت في بيان رسمي لها، صدر الجمعة (23 يونيو 2017)، ما ورد في تقرير منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” حول إدارتها سجونًا سرية ومراكز لـ ” الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ” جنوبي اليمن.

في السياق ذاته، أشار التميمي، إلى أن تقرير اللجنة خلص إلى عدم وجود سجون سريّة في المواقع المستهدفة، ناهيك عن أن إجمالي عدد المحتجزين في ” محتجز الريان ” 175 شخصًا من المتهمين بالإرهاب، كما تم الإفراج عن أكثر من 300 معتقل في فترات سابقة، فيما لا يوجد لأي حدث موقوف أو امرأة محتجزة هناك.