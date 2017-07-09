المليشيات الحوثية تقيّد تحركات أعضاء البرلمان اليمني - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر، أن مليشيات الحوثي الانقلابية تقوم بتشديد الرقابة على أعضاء مجلس النواب المتواجدين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلاب، ووجهة المكلفين بالمراقبة برفع تقارير عن تحركات أعضاء البرلمان ولقاءاتهم وكل أنشطتهم ومنعهم من تجاوز النقاط الفاصلة بين المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وتخشى المليشيات من تحرك أعضاء في مجلس النواب إلى عدن للانضمام إلى اجتماع للبرلمان سيعقد في عدن يتم الترتيب له حالياً من أجل تفعيل دور البرلمان واستئناف جلساته من عدن.

وقالت المصادر إن المليشيات بدأت بفرض الإقامة الجبرية على أعضاء البرلمان الذين ينتمون لحزب المخلوع ويتواجدون في العاصمة صنعاء بعد معلومات تلقتها المليشيات باستعداد عدد من نواب حزب المخلوع الانشقاق والانتقال إلى عدن.