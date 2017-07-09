آل قفيل يرزق بمولود إتفق وحرمة على تسميتة «بسلمان» الحزم والعزم - صحيفة صدى الالكترونية

آل قفيل يرزق بمولود إتفق وحرمة على تسميتة «بسلمان» الحزم والعزم
في لافتة وطنية أطلق المواطن ، علي بن زايد بن محمد آل قفيل ، من سكان منطقة عسير ” أبها ” إسم ” سلمان الحزم ” على مولود رزق به مؤخراً ، وذالك تيمناً ” بخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية ، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .
وأضاف آل قفيل بأنه أسمى مولوده ” بسلمان ” الحزم والعزم ، إحتفاءاً بالإنتصارات التي حققها خادم الحرمين الشريفين ، وتيمنّْا بقائدنا ووالدنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، سائلاً المولى عز وجل أن يؤيده بنصره وأن يعز به دينه وأن يجعله ذخراً للإسلام والمسلمين .
فهد ١١[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 يوم
مافيش فلوس ياعمي سمه وانت ساكت وعساه مبروك ويتربى بعزكم🌹🌹
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 1 يوم
فهد ونت صادق تهاويل البشرية القروش باح شخلل جيبك خلص قبل سجله قبل تدفع خمسين ٠