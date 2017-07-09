 آل قفيل يرزق بمولود إتفق وحرمة على تسميتة «بسلمان» الحزم والعزم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

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آل قفيل يرزق بمولود إتفق وحرمة على تسميتة «بسلمان» الحزم والعزم

آل قفيل يرزق بمولود إتفق وحرمة على تسميتة «بسلمان» الحزم والعزم
سعيد العجل(صدى):

في لافتة وطنية أطلق المواطن ، علي بن زايد بن محمد آل قفيل ، من سكان منطقة عسير ” أبها ” إسم ” سلمان الحزم ” على مولود رزق به مؤخراً ، وذالك تيمناً ” بخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية ، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .

وأضاف آل قفيل بأنه أسمى مولوده ” بسلمان ” الحزم والعزم ، إحتفاءاً بالإنتصارات التي حققها خادم الحرمين الشريفين ، وتيمنّْا بقائدنا ووالدنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، سائلاً المولى عز وجل أن يؤيده بنصره وأن يعز به دينه وأن يجعله ذخراً للإسلام والمسلمين .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 يوم

مافيش فلوس ياعمي سمه وانت ساكت وعساه مبروك ويتربى بعزكم🌹🌹

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 1 يوم

فهد ونت صادق تهاويل البشرية القروش باح شخلل جيبك خلص قبل سجله قبل تدفع خمسين ٠

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