مجلس الوزراء يستأنف جلساته الأسبوعية غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر مطلعة، إن مجلس الوزراء سوف يستأنف جلساته الأسبوعية يوم غد الإثنين، وذلك بعد توقفها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ويأتي عَقْد أولى الجلسات في الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي على غير المعتاد؛ إذ كان المجلس خلال السنوات الماضية يستأنف جلساته في الأسبوع الثاني من بدء الدوام عقب انتهاء إجازة العيد.

وكانت آخر جلسات المجلس قد ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء يوم الاثنين 24 رمضان، الموافق 2017/6/19م، في قصر الصفا بمكة المكرمة، فيما كانت إجازة الموظفين والموظفات قد بدأت مع انتهاء دوام يوم الخميس الموافق 20 رمضان .