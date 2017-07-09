مصادر تكشف اقتراب معلول من الانضمام للنصر واللاعب ينفي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر مقربة من نادي النصر، وجود مفاوضات مع اللاعب التونسي علي معلول، والمحترف في الأهلي المصري، من أجل إقناعه بالانضمام لنادي النصر.

من جانبه، نفى معلول تلقيه أي عروض رسمية أو شفهية للانضمام لنادي النصر وذلك في تصريحاتٍ مسربة له إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وأشارت مصادر إلى أن اللاعب اجتمع مع حسام البدري داخل فندق الفريق بالإسكندرية قبل ساعات من مواجهة القطن الكاميروني في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، وجاءت الجلسة بناءً على طلب اللاعب الذي تمسك بالاجتماع مع البدري في وجود سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لإبلاغهما بعدم وجود اتصالات رسمية مع نادي النصر بعد الشائعة التي خرجت مساء أمس لتؤكد اقترابه من إنهاء صفقة انتقاله للنادي السعودي.

فيما ردت المصادر المقربة من النصر أن اللاعب اتخذ هذه الخطوة للخروج من الحرج أمام الجهاز الفني في حال تعطل المفاوضات بينه وبين العالمي.