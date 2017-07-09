ألوان عسير الموسيقية متفردة حول حسابه في " تويتر " لبث لايف لإبراز جمال ابها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد ” مايسترو العرب ” وليد فايد أن ألوان عسير الموسيقية تتفرد بطابع خاص، مسترجعًا العديد من الأوبريتات التي أقيمت في المنطقة وتولى توزيعها الموسيقي ك ” موطني ” و ” نبض القلوب ” ، تغنى بها فنان العرب محمد عبده، من كلمات شاعر الورد عبدالله الشريف.

وكان فايد قد فضل التجول في العديد من المعالم السياحية والتراثية بالمنطقة قبل مغادرته أبها أعقاب النجاح الباهر الذي تحقق في أولى حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية، إلى جانب تناول أكلة ” المندي ” الشعبية.

وشملت جولاته متحف الراقدي الذي يقع بالقرب من جبل ذرة المعروف باسم الجبل الأخضر، وهو واحد من أهم المعالم بمدينة أبها، توجد به حوالي الألفي قطعة أثرية من بينها مجموعة من المخطوطات النادرة، كما تجول في مرتفعات السودة الأعلى في المملكة، وحديقة أبوخيال ذات الإطلالة الساحرة على مدينة أبها.

وكان ” مايسترو العرب ” قد نشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورًا لجولاته إلى السودة، وبث لايف، قائلا لمتابعيه في اللايف : ” أحببت مشاركتكم اللحظات الحلوة التي أعيشها في المنطقة الرائعة سياحيًا ” .