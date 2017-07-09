حكمي يتغنى بـ «عاصمة السياحة العربية» في ثاني حفلات أبها - صحيفة صدى الالكترونية

حكمي يتغنى بـ «عاصمة السياحة العربية» في ثاني حفلات أبها
كشف الفنان إبراهيم الحكمي عن إعداده مفاجأة لجماهير أبها في حفلته التي سيحييها بجانب صقر الأغنية الخليجية رابح صقر والفنان رامي عبدالله الثلاثاء المقبل في ثاني حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية لهذا العام ٢٠١٧ .
وقال حكمي: إن المفاجأة تتمثل في أغنية عن أبها لم يسبق غناؤها على المسرح، تتغنى بجمالها، تزامنًا مع احتفالاتها بلقب عاصمة السياحة العربية.
وأضاف أنه سيقدم لحنًا شعبيًا للأغنية المعروفة ” شبة النار ” ، وباقة متنوعة من أغاني الطرب والشعبي.
ولم يخف الحكمي سعادته الغامرة بالمشاركة الأولى على مسرح المفتاحة، بعد النجاح الكبير الذي سجلته أولى الحفلات لفنان العرب محمد عبده، مع الفنانين رابح ورامي، لاسيما أنها بين أهله في الجنوب.
وعن حفلاته المقبلة بعد حفلة الرياض وحفلة أبها، قال حكمي: ” لدي حفلتان في الطائف وقبرص خلال الأسبوعين المقبلين ” .
حدث العاقل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
عاصمة السياحة العربيةكذا مرة وحدة ؟؟ ياشين التبجح والمبالغة وحب الكمال الممقوت ؟؟ عندنا فنان العرب وعندنا جوهرة الملاعب وعندنا اطول عمارة وعندنا وعندنا وعندنا ونصدر من هالتصريحات الرنانة ثم نكتشف ان المسألة بو Xبو !!وين راحت مدينة شرم الشيخ ؟ وين راحت مدينة صلالة ؟ وين راحت بيروت ؟ وين راحت الدار البيضاء ومراكش ؟ وطنجة ؟ كل هذي المزارات السياحية الغيتوها ببساطة ؟
نوني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
ترا الحيا زين ياجماعة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مرحبا الف والغرفة بالف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
اي عاصمة والغرفة يوميا بألف ريال واي عاصمة وانت ماتقدر تجلس من القرود
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 19 ساعة
اما الغرفه بالف معك حق فيها