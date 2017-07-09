بالصور.. ملكة بريطانيا تظهر براعتها في التعامل مع التكنولوجيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أظهرت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، براعتها في التعامل مع التكنولوجيا وتمتلك جهازي آي بود ولا تشعر بالغربة عند استخدام التكنولوجيا الحديثة، وثبت ذلك بعد نشر أول تغريدة لها خلال زيارة متحف العلوم في العام 2014.

وتمتلك الملكة أيضا هاتف محمول ذكي وتتعامل بكل سهولة مع الجهاز عن طريق اللمس، وتستخدمه الملكة لعمل المكالمات، وإرسال رسائل نصية، وتحميل التطبيقات.

وقال كبير الخدم في القصر الملكي، إن هاتف الملكة من نوع سامسونج، ويحتوي على كاميرا وحجمه صغير وخفيف بما يكفي لوضعه في حقيبة اليد الخاصة بها.

وأضاف كبير الخدم، الذي يعمل للعائلة الملكية منذ أكثر من عشر سنوات، أن الملكة تستخدم هاتفها المحمول لمكالمة معارفها المقربين وخاصة في عالم سباق الخيل، مشيرا إلى أنها أيضًا تستخدم الهاتف للاطلاع على أحدث الأخبار والحوادث في العالم.

وقامت الملكة بتحميل بعض التطبيقات مثل تطبيق الطقس Met Office والتطبيق الخاص بقناة البي بي سي. وأوضح كبير الخدم لصحيفة (ديلي ستار)، أن الملكة تطلب المساعدة من الخادمين وأحفادها وخادمتها الشخصية أنجيلا كيلي، أثناء استخدام هاتفها.

يذكر، أن الهاتف المحمول للملكة لديه شفرة معينة بحيث يصعب اختراقه.