الفضيلي يفوز بأولى سيارات مهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

سلمت إدارة مهرجان أبها للتسوق لهذا العام ، مساء أمس أولى سياراتها بعد السحب على اسم الفائز بحضور مدير المهرجان إبراهيم بن محمد الجارالله ، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية بأبها.

حيث قام مدير المهرجان بتسليم الفائز عبدالرحمن الفضيلي والبالغ من العمر ٢٢عام أولى السيارات المقدمة من إدارة المهرجان من نوع صني نيسان موديل ٢٠١٧.

وشهد المهرجان حضوراً كبيراً ومميزاً كما أن إدارة المهرجان قد وزعت العديد من الهدايا المتنوعة ، واختتمت بإعلان اسم الفائز بالسيارة.

من جهته أوضح الفائز بالسيارة إنه قدم من محافظة رجال ألمع ، برفقة أسرته للمهرجان ، مشيرا ، إلى أنه من الحريصين على حضور المهرجان منذ بداية انطلاقته ، وكان يحلم بأن يكون أحد الفائزين بالسيارات وها هو حلمه قد تحقق.

مؤكداً أن مهرجان أبها للتسوق يعد من الفعاليات التي تميز مهرجان أبها بشكل عام ، وأصبح مزاراً لكل الأسر القادمة إلى مدينة أبها .

الجدير ذكره أن هذه السيارة واحدة من السيارات التي تقدمها إدارة مهرجان أبها للتسوق أسبوعياً طيلة فترة المهرجان ، إضافة إلى العديد من الجوائز القيمة التي يتم توزيعها بصفة مستمرة كل مساء على المسرح الخارجي بساحة المطاعم والمعارض.