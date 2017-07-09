روسيا ترسل الطراد الصاروخي «الأميرال إيسين» إلى سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

روسيا ترسل الطراد الصاروخي «الأميرال إيسين» إلى سوريا
ذكر مصدر عسكري روسي، أن طراد الأميرال إيسين الصاروخي، غادر صباح اليوم الأحد، قاعدة سيفاستوبول (في شبه جزيرة القرم) قاصدا سواحل سوريا للالتحاق بمجموعة السفن الروسية المرابطة هناك.
وقال المصدر، ” سوف يتدرب طاقم الطراد المذكور على تنفيذ جملة من المهام ضمن مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري ” .
كما سيتدرب الطاقم على صد الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية، وعلى الاستنفار التام والجهوزية اللازمة لإطلاق النار بالذخيرة الحية في مختلف الظروف.
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