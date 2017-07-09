روسيا ترسل الطراد الصاروخي «الأميرال إيسين» إلى سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

ذكر مصدر عسكري روسي، أن طراد الأميرال إيسين الصاروخي، غادر صباح اليوم الأحد، قاعدة سيفاستوبول (في شبه جزيرة القرم) قاصدا سواحل سوريا للالتحاق بمجموعة السفن الروسية المرابطة هناك.

وقال المصدر، ” سوف يتدرب طاقم الطراد المذكور على تنفيذ جملة من المهام ضمن مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري ” .

كما سيتدرب الطاقم على صد الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية، وعلى الاستنفار التام والجهوزية اللازمة لإطلاق النار بالذخيرة الحية في مختلف الظروف.