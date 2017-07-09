حكم سعودي سابق مهدد بالسجن بسبب 300 الف يناشد اهل الخير - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

دفعت المطالبات المالية الحكم السابق فهد الشمري، إلى تهديده بالسجن حال أنه لم يقوم بسدادها.

وناشد الشمري أهل الخير، لقضاء دينه البالغ ٣٠٠ ألف ريال، قائلا: «أصحت أمام أحكام بالسجن بسبب المطالبات المالية، مرضت والدتي بتليف في الكبد واضطررت للسلفة والاستدانة لعلاجها ومتابعة علاجها».

وتابع: «وصل ديني إلى نصف مليون ريال، وتكفل الرئيسان السابقان لرعاية الشباب الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل بسداد ٢٠٠ الف ريال وانقذاني وقتها من السجن، وبسبب المطالبات المالية تغيبت عن عملي في البريد وأدى ذلك لفصلي وأنا لا دخل لي شهريا إلا على مكافأتي ابنتي الجامعيتين».

وأردف: «الآن مهدد بالسجن بحسب قرارات قضائية أمر تنفيذ وأمر حبس، فالجهات الأمنية تلاحقني بسبب هذه الديون التي لم أتمكن من سدادها كوني عاطلا عن العمل، وأرجو من الله ثم من أهل الخير سداد ديني».