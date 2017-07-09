حوثيات يعتدين بالضرب على أمهات المختطفين في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اعتدت مجموعة من النساء اللواتي يتبعن لميليشيات الحوثي، اليوم الأحد، على وقفة احتجاجية أقامتها رابطة أمهات المختطفين في محيط سجن هبرة الاحتياطي، الذي يتواجد فيه عدد كبير من المختطفين من قبل الحوثيين في صنعاء.

وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان صادر عنها، ” إن الميليشيات النسوية التابعة للحوثيين قامت بالاعتداء على الوقفة الاحتجاجية، ونهبت إحدى الحافلات التي نقلت المتظاهرات، مع تهديدهن بالحبس والضرب ” .

وأضاف البيان، ” أن مسلحي ميليشيات الحوثي قاموا بالانتشار في محيط الوقفة الاحتجاجية كنوع من ترهيب أمهات المختطفين، في حالة حاولنّ من خلالها مقاومة النساء اللواتي قمن بالاعتداء عليهنّ ” .

وتطرق البيان، إلى منع الحوثيين لأحد المختطفين ويدعى فؤاد التركي، من حضور جنازة والده الذي توفي أواخر رمضان الفائت، وحرمانه كذلك من حضور مراسم دفن والدته التي فارقت الحياة الأسبوع المنصرم.