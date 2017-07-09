بالصور.. علاقات حميمية جمعت بين الدوحة وطهران لعيون إسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن قطر نسقت مع ايران لفوز إسرائيل بمنصب مدير منظمة اليونسكو على حساب مصر مرشح العرب و إفريقيا في حينها.

واسشتهدت المصادر بزيارة وزير الثقافة القطري ومرشح بلاده للمنافسة على موقع مدير منظمة اليونسكو، حمد بن عبدالعزيز الكواري،لضريح المرشد الأعلى الإيراني الراحل، الخميني، بطهران،في عام 2011.

وقالت المصادر ان زيارة المرشح القطري جاءت لكسب رضا طهران من اجل تأييدها للترشيح الكواري،على حساب المصرية مشيرة خطاب في محاولة لتفتيت الأصوات العربية والإسلامية،ليصب ذلك في مصلحة مرشح إسرائيل في النهاية.

وكانت قد أعلنت القمة الإفريقية الأخيرة تأييدها لترشيح ” خطاب ” بالإجماع، فيما تبنت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية الموقف ذاته، على أمل ألا تتفتت الأصوات، ومن ثم يخسر العرب فرصة فوز مرشحهتم الأكثر والأوفر حظًا.