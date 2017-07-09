المنشد «المشعلي» يبهر زوار مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

استمتع زوار مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه بليلة مميزه ، قدم فيها المنشد مفلح المشعلي العديد من الشيلات التي نالت استحسان الحضور ، كما أمتعهم بتقديم العديد من المسابقات على مسرح المهرجان.

وكان المشعلي قد أوضح سعادته بما وجده من تفاعل من زوار المهرجان أثناء تأديته العديد من شيلاته ، وأضاف أعجبت بهذا الحضور الكثيف الذي زاد المهرجان روعه .

كما قدم جزيل شكره لإدارة المهرجان على ما وجده من حسن الاستقبال وروعة التنظيم ، مؤكداً انه سيحاول تكرار زياته للمهرجان في قادم الأيام.