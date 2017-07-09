 المنشد «المشعلي» يبهر زوار مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المنشد «المشعلي» يبهر زوار مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه

المنشد «المشعلي» يبهر زوار مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه

المنشد «المشعلي» يبهر زوار مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه
محمد بن طحيطح (صدى):

استمتع زوار مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه بليلة مميزه ، قدم فيها المنشد مفلح المشعلي العديد من الشيلات التي نالت استحسان الحضور ، كما أمتعهم بتقديم العديد من المسابقات على مسرح المهرجان.

وكان المشعلي قد أوضح سعادته بما وجده من تفاعل من زوار المهرجان أثناء تأديته العديد من شيلاته ، وأضاف أعجبت بهذا الحضور الكثيف الذي زاد المهرجان روعه .

كما قدم جزيل شكره لإدارة المهرجان على ما وجده من حسن الاستقبال وروعة التنظيم ، مؤكداً انه سيحاول تكرار زياته للمهرجان في قادم الأيام.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 1 يوم

..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *