زينب العسكري في جلسة تصوير.. - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 11
يوليو
تجنن بس خربت فمهااا ..
صاارت شدقاءءء بزيادهه 😂
تعجبني زينب من ايام الطيبين و ايام ناصر الله يطعني عنش😂😂😊
تقول الله يطعنّي وآنا أقول الله يسبق بي
جنوبيً نثر همه على غيمة🌧 جنوبية!
أحس إني إذا قالت فديتگك😘 ياعرب ربي
تراقص لي جبال أبها مع الريح الشمالية!
ولا أدري ليه تسري بي هواجيس وتبعد بي🤔
إذا قالت عسى مافيك «يالغالي» يجي فيّه !
هههه الله الله😊تعجبني😊😍ذي يا ديوم❤😂
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘
يسعد صباحك وصباح الحاضرين
وش معنى شدقاء؟
اطلعي شمال عشان نفهم😜
شدقاء على وزن لوحاء–اللوح حول العين والشدق ميلان الفم –علم–
ؤصباحكك اسعد عزيزي ❤☻ ..
الشدق معرؤف الفم 🙈
مكبرتهه ونافخته بزياده 🙊 ..
رعد
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘
مشكورين على التوضيح لا عدمناكم
مميزين دوم💐
العفو ابو تركي المميز دائما–ودائما مايقال فلان شدوقه كبار اوفلانه شدوقها كبيره -ويطلق ايضا على الشي الاخر وهي ميزه له حينما يقال ابو شدوووق كبار-
هههههه
والله زمان يازينب …
رعد
😂😂😂😂 هذي الاوصاف والاّ فلا
الله يرج ابليسك وصف ابو شدوق كبار خطير😍
لا تسمعك نورة الشهري وتطرح مقال ودراسة عنه
😜😜
أحلوت 😍
دآنـــــــہہ
منورة يالاميرة💐
اذا انتي بنت ومدحتي جمالها ، أجل حنا وش نقول
اتفق معك هي محتفظه بجمالها لكن أول أجمل يمكن كانت مميزة بأناقتها ودلعها😍أو حنا كنا وقتها عزوبية ولا عندنا تمييز لو هي خشبه قلنا زينه ،،،قلوب خضراء😂😂😂
ابو تركي تسلم يا غالي نور تواجدك 🌹
هههههههههه يمكن كان عندكم جفاف عاطفي ذاك الوقت 😂😜
الله يخلي لك أم تركي ويسخركم لبعض ويجعل السعاده ما تفارقكم يارب 💕🌸💕
دآنـــــــہہ
😂😂😂اكيد جفاف شديد 😜
اللهم آمين دعوة طيبة من وجه طيب
ربي يسعدك ويحقق لك كل امنياتك💐
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم
تجنن بس خربت فمهااا ..
صاارت شدقاءءء بزيادهه 😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم
تعجبني زينب من ايام الطيبين و ايام ناصر الله يطعني عنش😂😂😊
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
تقول الله يطعنّي وآنا أقول الله يسبق بي
جنوبيً نثر همه على غيمة🌧 جنوبية!
أحس إني إذا قالت فديتگك😘 ياعرب ربي
تراقص لي جبال أبها مع الريح الشمالية!
ولا أدري ليه تسري بي هواجيس وتبعد بي🤔
إذا قالت عسى مافيك «يالغالي» يجي فيّه !
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم
هههه الله الله😊تعجبني😊😍ذي يا ديوم❤😂
ابو تركي[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 1 يوم
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘
يسعد صباحك وصباح الحاضرين
وش معنى شدقاء؟
اطلعي شمال عشان نفهم😜
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 24 ساعة
شدقاء على وزن لوحاء–اللوح حول العين والشدق ميلان الفم –علم–
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 24 ساعة
ؤصباحكك اسعد عزيزي ❤☻ ..
الشدق معرؤف الفم 🙈
مكبرتهه ونافخته بزياده 🙊 ..
ابو تركي[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 23 ساعة
رعد
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘
مشكورين على التوضيح لا عدمناكم
مميزين دوم💐
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 23 ساعة
العفو ابو تركي المميز دائما–ودائما مايقال فلان شدوقه كبار اوفلانه شدوقها كبيره -ويطلق ايضا على الشي الاخر وهي ميزه له حينما يقال ابو شدوووق كبار-
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 23 ساعة
هههههه
كان زمان[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 22 ساعة
والله زمان يازينب …
ابو تركي[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 19 ساعة
رعد
😂😂😂😂 هذي الاوصاف والاّ فلا
الله يرج ابليسك وصف ابو شدوق كبار خطير😍
لا تسمعك نورة الشهري وتطرح مقال ودراسة عنه
😜😜
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 16 ساعة
أحلوت 😍
ابو تركي[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 15 ساعة
دآنـــــــہہ
منورة يالاميرة💐
اذا انتي بنت ومدحتي جمالها ، أجل حنا وش نقول
اتفق معك هي محتفظه بجمالها لكن أول أجمل يمكن كانت مميزة بأناقتها ودلعها😍أو حنا كنا وقتها عزوبية ولا عندنا تمييز لو هي خشبه قلنا زينه ،،،قلوب خضراء😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 15 ساعة
ابو تركي تسلم يا غالي نور تواجدك 🌹
هههههههههه يمكن كان عندكم جفاف عاطفي ذاك الوقت 😂😜
الله يخلي لك أم تركي ويسخركم لبعض ويجعل السعاده ما تفارقكم يارب 💕🌸💕
ابو تركي[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 14 ساعة
دآنـــــــہہ
😂😂😂اكيد جفاف شديد 😜
اللهم آمين دعوة طيبة من وجه طيب
ربي يسعدك ويحقق لك كل امنياتك💐