 زينب العسكري في جلسة تصوير.. - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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زينب العسكري في جلسة تصوير..

زينب العسكري في جلسة تصوير..

16 تعليق

[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم

تعجبني زينب من ايام الطيبين و ايام ناصر الله يطعني عنش😂😂😊

[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم

تقول الله يطعنّي وآنا أقول الله يسبق بي
جنوبيً نثر همه على غيمة🌧 جنوبية!

أحس إني إذا قالت فديتگك😘 ياعرب ربي
تراقص لي جبال أبها مع الريح الشمالية!

ولا أدري ليه تسري بي هواجيس وتبعد بي🤔
إذا قالت عسى مافيك «يالغالي» يجي فيّه !

[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم

هههه الله الله😊تعجبني😊😍ذي يا ديوم❤😂

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 1 يوم

., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘
يسعد صباحك وصباح الحاضرين
وش معنى شدقاء؟
اطلعي شمال عشان نفهم😜

[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 24 ساعة

شدقاء على وزن لوحاء–اللوح حول العين والشدق ميلان الفم –علم–

[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 24 ساعة

ؤصباحكك اسعد عزيزي ❤☻ ..
الشدق معرؤف الفم 🙈
مكبرتهه ونافخته بزياده 🙊 ..

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 23 ساعة

رعد
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘
مشكورين على التوضيح لا عدمناكم
مميزين دوم💐

[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 23 ساعة

العفو ابو تركي المميز دائما–ودائما مايقال فلان شدوقه كبار اوفلانه شدوقها كبيره -ويطلق ايضا على الشي الاخر وهي ميزه له حينما يقال ابو شدوووق كبار-

[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 23 ساعة

هههههه

[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 22 ساعة

والله زمان يازينب …

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 19 ساعة

رعد
😂😂😂😂 هذي الاوصاف والاّ فلا
الله يرج ابليسك وصف ابو شدوق كبار خطير😍
لا تسمعك نورة الشهري وتطرح مقال ودراسة عنه
😜😜

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 15 ساعة

دآنـــــــہہ
منورة يالاميرة💐
اذا انتي بنت ومدحتي جمالها ، أجل حنا وش نقول
اتفق معك هي محتفظه بجمالها لكن أول أجمل يمكن كانت مميزة بأناقتها ودلعها😍أو حنا كنا وقتها عزوبية ولا عندنا تمييز لو هي خشبه قلنا زينه ،،،قلوب خضراء😂😂😂

[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 15 ساعة

ابو تركي تسلم يا غالي نور تواجدك 🌹

هههههههههه يمكن كان عندكم جفاف عاطفي ذاك الوقت 😂😜

الله يخلي لك أم تركي ويسخركم لبعض ويجعل السعاده ما تفارقكم يارب 💕🌸💕

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 14 ساعة

دآنـــــــہہ
😂😂😂اكيد جفاف شديد 😜
اللهم آمين دعوة طيبة من وجه طيب
ربي يسعدك ويحقق لك كل امنياتك💐

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