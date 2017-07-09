مبعوث قطري يصل الكويت في زيارة سرية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

وصل مبعوث خاص لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى الكويت في زيارة سرية يلتقي خلالها الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ولم تذكر صحيفة ” الأنباء ” الكويتية، التي أوردت الخبر، اسم المبعوث أو برنامج زيارته التي لم تعلن عنها قطر ولا الكويت رسميًا.

وتأتي زيارة المبعوث القطري عشية أخرى مقرر أن يجريها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكويت، بدعوة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.