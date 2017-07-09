مبعوث قطري يصل الكويت في زيارة سرية - صحيفة صدى الالكترونية

مبعوث قطري يصل الكويت في زيارة سرية
وصل مبعوث خاص لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى الكويت في زيارة سرية يلتقي خلالها الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ولم تذكر صحيفة ” الأنباء ” الكويتية، التي أوردت الخبر، اسم المبعوث أو برنامج زيارته التي لم تعلن عنها قطر ولا الكويت رسميًا.
وتأتي زيارة المبعوث القطري عشية أخرى مقرر أن يجريها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكويت، بدعوة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 1 يوم
الله يكفينا شر دول الخليج ماعاد فيه ثقه اللهم ادم علينا نعمة الامن والامان ورد كيد الكائدين في نحورهم
النخيش[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 يوم
يااخوان قطر وعرفناها متاخرين عشرون عاما الكويت وعمان نفس الفكر هم فعلا لايتدخلون مثل قطر ولكن عندهم ولاء تام لايران واذا خيرو بين السعوديه وايران لاختارو الاخيره يكفيك الان يعلمون افعال قطر ويتعاونون معها واعطوها مجال لاصرار على فكرها وقالها وزير خارجيه قطر مادام عمان والكويت وايران وتركيا معنا ويساعدوننا بتوفير المسنلزمات وخطوط الملاحه البحريه والجويه لاحاجه لنا بالسعوديه واعوانها وعلاقاتهم قويه مع ايران هل ننتظر قرصه ثانيه بعد قطر لمن لايعلم ان السعوديه تحملت اكثر من 600 مليار دولار وعرضت نفسها للخطر دفاعا عن الكويت وبعد الازمه مباشره وكانت السعوديه تعاني من تحمل مصاريف الكويت اتصل الملك فهد بالشيخ جابر الصباخ لاقتراض مليارين دولا وليس منحه واعتذر الشيخ جابر وتعذر بصلاحيه ذلك بموافقه مجلس الامه وتركه الملك فهد واتصل بالشيخ زايد بن نهيان وطلب نفس المبلغ ورد عليه الشيخ زايد ابشر لو تبي 30 مليار الكويت جاحده ولاخير فيها ويجي بعض السذج ويدافعون عنها واننا دافعنا عن حدودنا قبل ان يقتحمها صدام وهو كلام غير صحيح لمن يعرف اسرار اعتداء صدام على الكويت واعترافات صدام بعد الغزو انه كان هدفه الكويت .حيث استغلت الكويت حرب العراق وايران واستولت على النفط العراقي بالمنطقه الحدوديه المشتركه ولم تعترف ولم تعتذر وانما استمرت على غيها واستفزت صدام وحصلت الكارثه مجلس الامه واغلب الوزارات الكويتيه من الشيعه ولايريدون خيرا للسعوديه وولائهم للملالي الحذر الحذر كفا مجاملات وحسن نيه وتبرير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 1 يوم
معناها ان وساطة الكويت لا تزال حية ومهمة ولا غنى عنها، خاصة وان وزراء خارجية امركا وبعض الدول الاوروبية سيتواجدون في الكويت غدا الاثنين.. ارجوا ان لا يكون سامح شكري معهم.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
زيارة «سرية»🤔🤔
أنا أقول ماسمعت صوت طائرة✈️أكيد خطر و الكويت بينهم نفق سري!