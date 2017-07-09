مطلوب مناديب تحصيل سعوديين في عدة مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

مطلوب مناديب تحصيل سعوديين في عدة مناطق
طرحت شركة عجلان وإخوانه وظائف شاغرة للسعوديين ،ممن لديهم مؤهل جامعي،وذلك للعمل كمناديب تحصيل في 19 مدينة بالمملكة.
واشترطت الشركة للراغبين في شغل الوظيفة أن يكون لديهم، رخصة قيادة سارية المفعول، ويتمتعون بمهارات الاتصال والتفاوض وحسن السير والسلوك.
للتقديم يرجى ارسال السيرة الذاتية على الاميل التالي[email protected] .
مغرد[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 1 يوم
التحصيل يحتاج مندوب جا معى يبون يقولون ما حصلنا نوظف اجا نب غريبه تحصيل يكون جا معى
أم رائد[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 يوم
قسم بالله ماتفهمون ياشركة العجلان من كل عقلكم مواطن سعودي يملك شهادة جامعية تبونه يحصل فلوس الشمغ الي تبيعونها بس قسم بالله وانا أحلف إن إلي حاط الشروط هاذي هو واحد أجنبي يبي بس المذله للمواطن بعد القرارات الناجحة إلي هي فرض رسوم على الوافدين وانشالله تكون الدبل 5 إضعافها السنة القادمة وبعدين شركة العجلان راح يدورون محصل ببطاقة الأحوال فقط صدقوني
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 12 ساعة
محصل مؤهله جامعي ؟ انا عندي خبره 18سنه علاقات حكوميه وتحصيل ولم يسبق ان طلب مني شهاده جامعيه ,, هذا شرط تعجيزي ومستحيل يقبلها الجامعي ,,