مطلوب مناديب تحصيل سعوديين في عدة مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة عجلان وإخوانه وظائف شاغرة للسعوديين ،ممن لديهم مؤهل جامعي،وذلك للعمل كمناديب تحصيل في 19 مدينة بالمملكة.

واشترطت الشركة للراغبين في شغل الوظيفة أن يكون لديهم، رخصة قيادة سارية المفعول، ويتمتعون بمهارات الاتصال والتفاوض وحسن السير والسلوك.

للتقديم يرجى ارسال السيرة الذاتية على الاميل التالي[email protected] .