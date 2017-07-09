فرنسا تستعين بالأزهر لتدريب أئمتها على مواجهة التطرف - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أبدت فرنسا رغبتها في الاستعانة بالأزهر الشريف من أجل تدريب أئمتها لمواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ السلام، ونشر قيم الحوار والتعايش المشترك.

وخلال لقاء جمع بين السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه بشيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الأحد، أكد أن بلاده ترغب في دعم التعاون مع الأزهر الشريف في جميع المجالات العلمية، وخاصة في مجال تدريب الأئمة والدعاة.

وأعرب شيخ الأزهر عن استعداده لتدريب الأئمة الفرنسيين على نشر ثقافة الاندماج ومواجهة التحديات المعاصرة.