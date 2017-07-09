⁠⁠⁠⁠⁠تقنية صامطة تستقبل طلبات القبول للعام الدراسي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة صامطة في منطقة جازان عن فتح باب القبول بأقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو المعاهد الفنية للفترة الصباحية ، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1438/ 1439هـ .

وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي أن الكلية أنهت جميع استعداداتها لبدء القبول الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بالكلية بطاقة استيعابية تبلغ ١٤٠ مقعدا تدريبيا لمرحلة الدبلوم , مبيناً أن القبول سيكون في قسم التقنية المدنية والمعمارية تخصص تقنية مدنية وتخصص تقنية معمارية وتخصص تقنية المساحة وقسم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة وقسم التقنية الإلكترونية تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم .

وأفاد أن القبول سيتم عن طريق بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني http://www.rgt.gov.sa الذي يبدأ التقديم فيه من اليوم ويستمر حتى يوم السبت الموافق 6/ 11/ 1438هـ .