⁠⁠⁠⁠⁠تقنية صامطة تستقبل طلبات القبول للعام الدراسي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

تقنية صامطة تستقبل طلبات القبول للعام الدراسي الجديد
أعلنت الكلية التقنية بمحافظة صامطة في منطقة جازان عن فتح باب القبول بأقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو المعاهد الفنية للفترة الصباحية ، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1438/ 1439هـ .
وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي أن الكلية أنهت جميع استعداداتها لبدء القبول الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بالكلية بطاقة استيعابية تبلغ ١٤٠ مقعدا تدريبيا لمرحلة الدبلوم , مبيناً أن القبول سيكون في قسم التقنية المدنية والمعمارية تخصص تقنية مدنية وتخصص تقنية معمارية وتخصص تقنية المساحة وقسم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة وقسم التقنية الإلكترونية تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم .
وأفاد أن القبول سيتم عن طريق بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني http://www.rgt.gov.sa الذي يبدأ التقديم فيه من اليوم ويستمر حتى يوم السبت الموافق 6/ 11/ 1438هـ .
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