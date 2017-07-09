تشيلسي يضم المدافع الالماني «أنطونيو روديجر» من روما - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، ضم المدافع الألماني أنطونيو روديجر، الذي لعب لصالح روما الإيطالي في الموسمين السابقين.

ووقع روديجر، الذي سيرتدي القميص رقم ” 2 ” عقدا مدته خمس سنوات لم تكشف عن قيمته، وإن كانت وسائل إعلام قد تكهنت بأن الصفقة تتخطى 30 مليون يورو.

وقال اللاعب في تصريحات نشرها موقع النادي ” هو شعور خاص لأن فرصة اللعب لفريق مثل هذا لا تتاح لكل اللاعبين. أنا فخور بكوني رسميا لاعبا في تشيلسي ” .

وخاض روديجر مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الأول لشتوتجارت وعمره 18 عاما فقط وأصبح من ضمن لاعبيه الأساسيين حتى انتقل لروما في 2015 بعد مشاركته الرسمية الأولى مع منتخب ألمانيا.

وغاب روديجر عن يورو 2016 بسبب الإصابة لكنه لعب دورا محوريا في كأس القارات التي توجت بها ألمانيا مؤخرا على حساب تشيلي.