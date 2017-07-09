بالصور.. آثار الدمار والتخريب في الموصل العراقية بعد تحريرها - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

عرضت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، صورا لآثار الخراب والدمار الذي شهدته مدينة الموصل العراقية، على الرغم من نجاح القوات العراقية وبدعم من قوات من التحالف الدولي من استعادة المدينة وتحقيق انتصار كبير على تنظيم داعش الإرهابي.

كما سلطت الصحيفة الضوء على خراب مساحات كبيرة من مدينة الموصل علاوة على مقتل آلاف المدنيين وتشريد ما يقارب من مليون شخص.

وأكدت الصحيفة أن العراق لا يزال يواجه حالة من عدم اليقين ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل إلا إذا استطاعت الحكومة السيطرة على التوترات العرقية والطائفية في البلاد.

وتظهر الصور مجموعة من النساء يتجمعن على أحد الأرصفة من حر الشمس ونيران القذائف والأسلحة الآليه تعلو المدينة ويتصاعد الدخان في كل مكان .