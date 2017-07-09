العمل تبحث عن راعي أغنام ظهر في فيديو يحكي مأساته - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كثفت وزارة العمل من جهودها للوصول إلى راعي الأغنام، الذي ظهر في فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يحكي فيه عن مأساته، ونومه في العراء، وعدم تسلمه لراتبه منذ 3 أشهر.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن الوزارة تسعى للوصول إلى الراعي الذي ظهر في مقطع الفيديو، للوقوف على حالته.

وكان نشطاء قد تداولوا المقطع أمس، وطالبوا العمل، بالتدخل لإنقاذ الراعي الذي يعيش وضعاً إنسانياً سيئاً، حيث ينام في العراء بجوار موقع يرعى فيه الغنم، ويعاني من ندرة الماء ويتناول طعاماً سيئاً، كما أنه لم يتسلم راتبه منذ 3 أشهر.