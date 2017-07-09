العمل تبحث عن راعي أغنام ظهر في فيديو يحكي مأساته - صحيفة صدى الالكترونية

العمل تبحث عن راعي أغنام ظهر في فيديو يحكي مأساته
كثفت وزارة العمل من جهودها للوصول إلى راعي الأغنام، الذي ظهر في فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يحكي فيه عن مأساته، ونومه في العراء، وعدم تسلمه لراتبه منذ 3 أشهر.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن الوزارة تسعى للوصول إلى الراعي الذي ظهر في مقطع الفيديو، للوقوف على حالته.
وكان نشطاء قد تداولوا المقطع أمس، وطالبوا العمل، بالتدخل لإنقاذ الراعي الذي يعيش وضعاً إنسانياً سيئاً، حيث ينام في العراء بجوار موقع يرعى فيه الغنم، ويعاني من ندرة الماء ويتناول طعاماً سيئاً، كما أنه لم يتسلم راتبه منذ 3 أشهر.
مغرد[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 1 يوم
طيب وين مكانه بالضبط حدده على شان نتصدق عليه لا حول ولا قوة الا بالله
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 1 يوم
كفيله يتحمل مسؤوليته اعوذ بالله من الظلم ويقولون ليش الرواتب مافيها بركة من ظلم الضعفاء هو راتبه أساسا ضعيف تحرمونه ليش يكرف على الفاضي وعيشته قشرا بعد
سعيد[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 1 يوم
اللي يطلع الحماد يمر السيب .
وين ذااا .
نسأل الله أن يسخر له ابن الحلال .