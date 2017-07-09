محامون عراقيون يتطوعون لرفع دعاوى قضائية دولية ضد قطر - صحيفة صدى الالكترونية

محامون عراقيون يتطوعون لرفع دعاوى قضائية دولية ضد قطر
قال عضو مجلس عشائر الأنبار في العراق الشيخ سعد عبد الله الفهداوي ، إن الأخبار التي تذاع على شاشات التلفاز تتضمن دعم دولة قطر للإرهاب في العراق وبقية الدول الأخرى التي تعاني من وجود داعش والقاعدة.
وأضاف الفهداوي في حديث لـوسائل إعلام عراقية أنه إذا ثبت علاقة قطر بدعم الإرهاب في العراق سوف نقوم برفع دعاوى قضائية وتعويضية دولية ومحلية ضد دولة قطر.
وأكد الفهداوي أن قسما من المحامين العراقيين تطوعوا لرفع هذه الدعاوى،مطالباً المواطنين المتضررين إلى إقامة دعاوى مماثلة على الدول التي تسببت بضررهم لغرض تعويضهم.
زائر[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 1 يوم
ارفعو دعاوي قضائيه علي راعية الارهاب اميركا و الداعمين له ايران وقطر في محاكم ﻻهاي .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 21 ساعة
الى العراقيين الشرفاء هذا صحيح لديكم كافة الوثائق و المستندات التى تثبت ان أمريكا و أنجلترا اجتاحت العراق فى العام 2003 ودمرت العراق وشردت وقتلت 2 مليون عراقى بحجة وجود أسلحة دمار شامل بالعراق ” اثبت لاحقا انها كانت خدعة من المخابرات الامريكية و الانجليزية ” ارفعو دعاوي قضائيه علي اميركا و الداعمين لهم و السبب المباشر لتدمير العراق الان .
كما فعلت الكويت وحصلت على تعويضات من العراق اعلنت الكويت الاثنين انها حصلت حتى الآن على 13,3 مليار دولار كتعويضات من العراق عن غزوه واحتلاله عام 1990. واعلنت “الهيئة العامة للتعويضات” في بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية..
قال رئيس “الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي” خالد أحمد المضف ان المبلغ المتبقي للكويت يقدر بـ 8.899 مليار دولار وان الكويت “تتطلع” الى تحصيلة قريبا من العراق