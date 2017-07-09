محامون عراقيون يتطوعون لرفع دعاوى قضائية دولية ضد قطر - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قال عضو مجلس عشائر الأنبار في العراق الشيخ سعد عبد الله الفهداوي ، إن الأخبار التي تذاع على شاشات التلفاز تتضمن دعم دولة قطر للإرهاب في العراق وبقية الدول الأخرى التي تعاني من وجود داعش والقاعدة.

وأضاف الفهداوي في حديث لـوسائل إعلام عراقية أنه إذا ثبت علاقة قطر بدعم الإرهاب في العراق سوف نقوم برفع دعاوى قضائية وتعويضية دولية ومحلية ضد دولة قطر.

وأكد الفهداوي أن قسما من المحامين العراقيين تطوعوا لرفع هذه الدعاوى،مطالباً المواطنين المتضررين إلى إقامة دعاوى مماثلة على الدول التي تسببت بضررهم لغرض تعويضهم.