قطان ناعياً بن حلي: وفاته خسارة كبيرة للجامعة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان السفير أحمد بن حلي نائب أمين عام الجامعة العربية الذي وافته المنية فى كندا اليوم.

وقال قطان عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :علمت بأسف بالغ بنبأ وفاة الأخ العزيز أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضاف قطان :وفاته خسارة كبيرة للجامعة وللعمل العربي المشترك.

ووجه عميد السلك الدبلوماسي العربي خالص عزائه لعائلة الدبلوماسي الجزائري الراحل، راجيا من الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.