الاتحاد يصدر بياناً بشأن حرمانه من القيد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أوضح مجلس إدارة نادي الاتحاد أنه يعمل في الوقت الحالي مع عدد من المختصين لإيجاد حل قانوني لعقوبة منع النادي من التسجيل لفترتين ابتداء من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نادي الاتحاد أنه يبذل قصارى الجهد لتسوية هذا الملف حتى يستطيع الفريق تدعيم صفوفه والاستفادة من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم برفع عدد اللاعبين المحترفين غير السعوديين إلى ستة لاعبين.

وأكمل نادي الاتحاد بيانه الرسمي قائلاً :” المجلس يؤكد امتثاله لقرار الاتحاد الدولي الصادر بهذا الشأن وعدم دخوله في أي مفاوضات مع لاعبين محليين أو أجانب خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أن النادي غير معني بما يتم تداوله من أنباء غير صحيحة في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار, لذلك جرى التنويه “.