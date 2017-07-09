هبوط طائرة إيرانية اضطراريًا بسبب حريق في أحد محركاتها - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

هبطت طائرة إيرباص تابعة لشركة إيران للطيران ” إيران إير ” ومتجهة إلى أمستردام اليوم الأحد اضطرارياً، بعد قليل من إقلاعها من طهران نتيجة اندلاع حريق في أحد محركاتها، وفقاً لما اعلنه مدير عام العلاقات العامة في الشركة الجوية، شاهرخ نوش آبادي.

وقال نوش آبادي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا)، إنه بعد دقائق من إقلاع الطائرة من مطار الإمام الخميني الدولي عادت إليه، دون أن يتعرض الركاب لأي مشكلة.

يذكر أنه بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على إيران، واجهت طهران حظراً على شراء طائرات جديدة على مدار ما يقرب من 40 عاماً.