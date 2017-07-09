خلفان: قطر دعمت بسخاء أعضاء الكونجرس الذين قادوا جاستا لتوريط المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

خلفان: قطر دعمت بسخاء أعضاء الكونجرس الذين قادوا جاستا لتوريط المملكة
أكد الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق أن قطر دفعت مبالغ مالية طائلة الى اكثر أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين قادوا حملة قاون جاستا لتوريط المملكة بهذا القانون.
وسخر خلفان في تغريدات على حسابه بتويترمن حالة الخوف المرضي و التخوين الملازم للنظام القطري من كل من المملكة و الامارات،قائلاً : اليوم غبار في قطر.. السبب السعودية،مضيفاً اليوم الجو حار جدا في الدوحة ورطوبة ..السبب ابوظبي.
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 1 يوم
(اذا وقع الخروف كثرت سكاكينه)
بسرية تامه ورغبة بعدم حصول ماحصل لقطر والمنطقة دول المقاطعة صبرت ونصحت وحاولت تراجع النظام القطري عن تهوره ولكنه استمر بغيه ووصلت الحال لتهديد امن دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والدول العربية والإسلامية عامة
والدليل هاهي الأفواه المكممة بدأت تظهر على التوالي وما خفي اعظم
فعلا المكر السيء يحيق بأهله
زائر[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 1 يوم
ﻻ استبعد ان قطر مولة الحمله الانتخابيه الاميركيه لترامب لمنع المسلمين من السفر الي اميركا .