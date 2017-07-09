خلفان: قطر دعمت بسخاء أعضاء الكونجرس الذين قادوا جاستا لتوريط المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق أن قطر دفعت مبالغ مالية طائلة الى اكثر أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين قادوا حملة قاون جاستا لتوريط المملكة بهذا القانون.

وسخر خلفان في تغريدات على حسابه بتويترمن حالة الخوف المرضي و التخوين الملازم للنظام القطري من كل من المملكة و الامارات،قائلاً : اليوم غبار في قطر.. السبب السعودية،مضيفاً اليوم الجو حار جدا في الدوحة ورطوبة ..السبب ابوظبي.