قطر تدرس تغيير العلم إرضاء لتركيا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

طلبت الحكومة التركية من قطر تغيير العلم القطري وإضافة بعد التعديلات عليه ليصبح مشابها لعلم تركيا، في خطوة أثارت انزعاج المعارضة القطرية والشعب القطري.

ويبدو أن التقارب بين تركيا وقطر وصل إلى مرحلة تغيير الهوية، وسيطرة تركيا على صنع القرار فى قطر، بعد أن نشرت قواتها في شوارعها لإنقاذ تميم.

وقالت المعارضة: إن مجلس الوزراء القطري يناقش طلب القيادة التركية بتغيير علم قطر إلى علم مشابه للعلم التركي في خطوة توضح مدى التقارب بين البلدين.

من جانبه، علق الصحفى القطري المعارض، خلف السليطي، في حسابه على ” تويتر ” ، قائلا: «إن تغيير العلم احتلال ويوم أسود قادم لوطني كان الله في عون الشعب.. لك الله يا وطني».

كما نشر السليطى صورة لمدرعات القوات التركية التي تنتشر فى شوارع قطر، قائلا: «ليست سوريا بل قطر.. مدرعات الاحتلال التركي الذي مهمتها حماية القرضاوي ورموز إرهابية تجول في شوارع الدوحة يوميا».