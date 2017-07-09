قطر تدرس تغيير العلم إرضاء لتركيا - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تدرس تغيير العلم إرضاء لتركيا
طلبت الحكومة التركية من قطر تغيير العلم القطري وإضافة بعد التعديلات عليه ليصبح مشابها لعلم تركيا، في خطوة أثارت انزعاج المعارضة القطرية والشعب القطري.
ويبدو أن التقارب بين تركيا وقطر وصل إلى مرحلة تغيير الهوية، وسيطرة تركيا على صنع القرار فى قطر، بعد أن نشرت قواتها في شوارعها لإنقاذ تميم.
وقالت المعارضة: إن مجلس الوزراء القطري يناقش طلب القيادة التركية بتغيير علم قطر إلى علم مشابه للعلم التركي في خطوة توضح مدى التقارب بين البلدين.
من جانبه، علق الصحفى القطري المعارض، خلف السليطي، في حسابه على ” تويتر ” ، قائلا: «إن تغيير العلم احتلال ويوم أسود قادم لوطني كان الله في عون الشعب.. لك الله يا وطني».
كما نشر السليطى صورة لمدرعات القوات التركية التي تنتشر فى شوارع قطر، قائلا: «ليست سوريا بل قطر.. مدرعات الاحتلال التركي الذي مهمتها حماية القرضاوي ورموز إرهابية تجول في شوارع الدوحة يوميا».
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 2 يومين
عندما تبحث في تويتر بكتابة ( قاهر المفسدين ) فسترى أمراً عجيب جداً
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 2 يومين
🤔🤔
هذا اللي كان ناقص ، توكم تقولون مانبغي أحد يتدخل ف سيادتنا ، ولا بوردقان غير يحق له مالايحق لغيره?
خلينا ننتظر ردكم ويصير خير.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 2 يومين
عنجد بجاحة ، يقول المثل : أول المشي حبوان – «جس نبض» اليوم طلبوا منكم تغيير علمكم باكر يطلبون منكم تغيير أسم البلد وهلم جرا.
ابو يزن[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 1 يوم
خلهم كانو يقولون لي لما قلت لهم مصيركم تدورون درع الجزيرة .قالو تميم العز لكم العالم ونحن لنا تميم. شبيحة خونه مالهم لاذمه ولا أمان.حالهم مثل حال الحوثيه..
سعيد[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 1 يوم
……………
سبع الليل[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 1 يوم
واقترح تغيرون غتركم وسراويلكم بعلم ايران لان وجيهكم ومكاويكم سواء ياحكام اماره قطر هذا مو ارضاء هذا تبعيه واستعمار واستباحه لكل شىء ساتدور عليهم الدواير ياحكام اماره قطر الدرباويه والشعب القطري لن يجلس مكتوف الايدي اما هل الاستباحه والاتهاك لسيادتهم من قبل المستعمرين الجدد المجوس والعثمانيين والدرباويه الخونه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 1 يوم
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
افا وين السياده ؟ تقولون انكم محاصرين من قبل جيرانكم واليوم اصبحتوا محتلين من قبل تركيا التي وصلت بها الوقاحه ان تطالبكم بتغير علم بلادكم !!!!!!!!!!!!
اليوم طلب تغير العلم وبكره استبدال الحاكم من تميم الى خربشان باشا
على فكره لن نسمح لكم ان تكون قطر اماره تركيه
sam9119[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 24 ساعة
كانكم مسختوها شوي ..اخباركم مو موجوده الا هنا ولاسمعنا وشفنا اي شي برا …والله عيب
الفيفي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 ساعة
لانه اذا ما غير العلم والله يشوتون امه خلاص قطر محتله مثل فلسطين يا دلوخ مو حب فيكم الا بينتفونكم من دياركم و تكونون لاجئين مثل السوريين الله يكون في عون الشعب المغتصب والله يستر على حريمكم من الاتراك .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 20 ساعة
مالكم حق ,, تشركون تركيا وتتركون إيران ؟؟
.. اقسموا علمكم ثلاثه اثلاث ،، ثلث لعلامة الشيطان علم إيران وثلث لتركيا وثلت لكم ,,
,,كذا تكونوا عدلتم في العقود …… ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 20 ساعة
ههههههه
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 20 ساعة
العدوا وان ادعى الصداقه لاتامن جانبه في اي لحظه باسم الحب والصداقه يقوم بتنفيذ جميع ماربه-وبكره عند اي اختلاف وهو وارد تقعد تصفق كف بكف-
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 18 ساعة
لو يحطونه موزة بالون الأصفر والقرد يقشرها بالون الأحمر تطلع مضبوطه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 18 ساعة
هههههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 915 ] نشر منذ 17 ساعة
افا.. وصلت لشعار الدويلة
ههههههههعععععع
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 17 ساعة
قطر تم اختطافها وبالقربب ستشاهدونها منطقة صراع بين الأتراك والفرس
وسيكونون القطريين متفرجين فقط وتحت رحمة الطرفين
يستاهل ولد موزه ، صيّع وطنه وشعبه بخياناته القذره