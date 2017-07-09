بالفيديو.. تظاهرات حاشدة بإسطنبول اعتراضا على سياسات أردوغان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تظاهرات حاشدة بإسطنبول اعتراضا على سياسات أردوغان
نظمت المعارضة التركية تظاهرات حاشدة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان بإسطنبول، اليوم الأحد، فى ختام مسيرة ” التجمع من أجل العدالة ” .
وتأتى هذه التظاهرات فى ختام مسيرة استمرت 25 يوما، حيث يقودها زعيم المعارضة التركية، منذ 15 يونيو من أنقرة إلى إسطنبول، احتجاجا على سجن نائب من حزبه، ويلقى خطابا فى تجمع كبير أمام سجن بالقرب من إسطنبول، ومن ثم تحولت إلى أكبر احتجاجات تشهدها تركيا ضد النظام الأردوغانى.
#AdaletMitingi
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gün yeni bir toplumsal sözleşme yapma günüdürhttps://t.co/F26rdFFFRc
— Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) July 9, 2017
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 2 يومين
عندما تبحث في تويتر بكتابة ( قاهر المفسدين ) فسترى أمراً عجيب جداً
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 1 يوم
هذا حرية الرئ والتجمع ولا بلاش.
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 1 يوم
الرأي*
ابو يزن[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 1 يوم
الظلم ظلمات يوم القيامة كل التآمر على بلاد الحرمين لات ينفضح في عهد أبو فهد كسفت عن الخونه المنبطحين عندنا من مشايخ الاخونجيه احباب قردوغان وصلوه لخليفة المسلمين. وهذا يدل على انهم لابيعة للحكام المسلمين مثل آل سعود يبون عهد الذل من الأتراك والان راح تشوفو خبث الأتراك في قطر راح تشوفون قطر مثل سوريا اعتقالات وتعذيب. لأن الإخوان هم الدواعش هم الفرع الرئيسي الخوارج الي فرختهم ووزعتهم على الدول العربيه ولو تلاحظون ان اكثر الي انظم من الدواعش سعوديين ويتهجمون على بلادهم بلاد التوحيد ولذلك ماصار اسم التنظيم الا انه فعل منظم ومرتب من دعاة الخوارج. في الخليج وفي مصر. اناشد الملك أن يراقب كل شيخ ينمتي لفكر الإخوان ان يتابعون تحركاتهم وتبرعاتهم وروحاتهم لبلاد تعادي بلاد الحرمين لانهم يسافرون ويرجعون بافكار جهنمية على بلادهم ..
غرام[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 1 يوم
ريحته فاحت هالاخونجي كلب اسرائيل
Amq[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 1 يوم
سبحان الله مافيه دوله تامرت على ارض الحرمين الا وحط عليهم العذاب يارب لاتجعلنا شماتين ولاتحرمنا الامن والامان واحفظ قادتنا لما تحب وترضاه
انقراوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 يوم
نفس الحشود المؤيدة له عندما قامت الثورة ضده قبل عامين تقريباً …
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 20 ساعة
شوتوه لا بارك الله فيه ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يستر من العالم اللي يغلي
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 16 ساعة
سبحان الله ورعد الشمال وينه ههههههههههههههههه
الاتراك ببعض الردود هنا اشوفهم غير مسلمين اما تحالف دولهم من السعوديه وغيرها ع الامريكان وحتلال العراق وفغانستان حلال عليهم يتحالفون مع اللي يبون وحرام على غيرهم
نصيحه يااا اهل العقول الناصحه كل شي ضعه في ميزان وقارن بين هذا وهذا وجعل الحق بمن يستحقه واذا اردت ان تسمع الاخبار اسمعها من طرفان وفكر