بالفيديو.. تظاهرات حاشدة بإسطنبول اعتراضا على سياسات أردوغان - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

نظمت المعارضة التركية تظاهرات حاشدة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان بإسطنبول، اليوم الأحد، فى ختام مسيرة ” التجمع من أجل العدالة ” .

وتأتى هذه التظاهرات فى ختام مسيرة استمرت 25 يوما، حيث يقودها زعيم المعارضة التركية، منذ 15 يونيو من أنقرة إلى إسطنبول، احتجاجا على سجن نائب من حزبه، ويلقى خطابا فى تجمع كبير أمام سجن بالقرب من إسطنبول، ومن ثم تحولت إلى أكبر احتجاجات تشهدها تركيا ضد النظام الأردوغانى.