ضبط 2.7 طن من العاج في فيتنام - صحيفة صدى الالكترونية

هانوي(صدى):

ضبطت الشرطة الفيتنامية 2.7 طن من العاج في شمال البلاد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية.

وأفادت صحيفة توي تري بأنه تم احتجاز نجوين ترونج سون (36 عاما) أمس السبت، عقب اكتشاف العاج في الشاحنة التي كان يقودها.

وتم العثور على 2748 كيلوجراما من أنياب الفيلة في الشاحنة. نفى سون معرفته بأنه كان يقوم بنقل عاج، كان مخبأ ضمن شحنة فاكهة، قال إنه تم الاتفاق معه على نقلها من إقليم دونج ناي بجنوب البلاد إلى هانوي.

ويشار إلى أنه يمكن بيع العاج في فيتنام بمبلغ يتراوح ما بين 770 و 1200 دولار لكل كيلوجرام. وتستخدم فيتنام كمحطة توقف للعاج الأفريقي الذي يتم نقله للصين.